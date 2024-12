Marchegiani: «Gol De Ketelaere? Per arbitro e VAR è stato solo un contatto su Theo Hernandez. Era fallo se...»

Marchegiani commenta il gol di De Ketelaere al Milan che ha fatto infuriare Fonseca: le dichiarazioni al Club di Sky Sport

Marchegiani al Club di Sky Sport ha commentato il controverso episodio del gol segnato da De Ketelaere contro il Milan che ha fatto infuriare Fonseca dopo la sconfitta contro l’Atalanta.



IL COMMENTO – «Secondo me la discriminante è: è fallo se quelle due mani di De Ketelaere appoggiate su Theo Hernandez l’hanno spinto e sbilanciato; se è un contatto, come ha ritenuto l’arbitro e probabilmente il VAR, solo per prendere la distanza e saltare dritto, non è fallo».