Marchegiani duro su Leao: «Giusto lasciarlo fuori e non farlo giocare! Ci sono giocatori che migliorano, ma altri...»

Il commento dell’ex portiere Luca Marchegiani negli studi di Sky Sport riguardo la panchina di Rafa Leao contro l’Udinese

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha commentato in questo modo la scelta di Fonseca di non utilizzare Rafa Leao per tutti i 90 minuti più recupero giocati dal Milan contro l’Udinese.

PAROLE – «Leao, anche visivamente, non sta giocando bene. E’ giusto lasciarlo fuori, anche vedendo le prestazioni. Ho visto diverse partite del Milan, anche dal vivo, e Fonseca gli risparmia tanto lavoro difensivo rispetto alle stagioni precedenti: ha sistemato la squadra in questo senso. Ci sono giocatori che crescono e migliorano, altri che invece non riescono a migliorare: magari noi ci aspettiamo anche di più, un miglioramento che poi non c’è stato».