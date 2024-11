Marcelli Milan, l’agente esce allo scoperto: «Dovete chiederlo a loro!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan ha vinto a fatica contro lo Slovan Bratislava in Champions League. A prendersi la scena della squadra avversaria è stato Marcelli, pallino del calciomercato Milan, con un gol meraviglioso. Juraj Venglos, suo procuratore intervistato da Gianlucadimarzio.com, ha rilasciato queste dichiarazioni.

«Non dirò le cifre, però c’è stato un interesse, dei meeting. Forse era troppo presto e non c’è stato un accordo tra i club. Ritorno di fiamma dopo il gol in Champions League? Non dirò nulla… (ride, ndr) Dovete chiedere a quelli del Milan…»