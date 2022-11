Marani su Mike Maignan: «La sua assenza è quella che si è sentita di più». Le sue dichiarazioni a Sky Sport 24

Intervenuto a Sky Sport, Matteo Marani ha parlato così di Mike Maignan:

«Il Milan ha fatto il suo campionato. Ha subito ancora tanti infortuni, secondo me l’assenza più pesante è stata quella di Maignan. Non so se l’anno scorso il Milan avrebbe vinto lo scudetto senza il portiere francese. Il Milan è rimasto agganciato al Napoli, ora deve sperare che la squadra di Spalletti rallenti. Io continuo a pensare che al Milan stiano lavorando benissimo, c’è un grande ambiente, ha una dirigenza che è stata un modello. Lo scudetto dell’anno scorso è stato un’impresa».