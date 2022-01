Baiocchini: «Castillejo non è convinto di andare alla Sampdoria»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Manuele Baiocchini, in collegamento dagli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Sampdoria per Castillejo. Le sue dichiarazioni:

«Il giocatore al momento sembra non essere convinto, in questo momento Castillejo sta valutando il suo futuro e cercando di capire per la sua carriera se sia meglio un trasferimento in prestito alla Samp o rimanere al Milan per giocarsi le sue chances. La Sampdoria è al telefono con il giocatore per convincerlo ma al momento non è una trattativa che sta andando bene».