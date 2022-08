Mannaert (ds Brugge): «Siamo orgogliosi di De Ketelaere»

Vincent Mannaert, ds del Brugge, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club in merito al trasferimento di De Ketelaere

«Come Club non possiamo che essere orgogliosi che un prodotto giovanile stia partendo per il campione nazionale italiano. Abbiamo visto e aiutato Charles a crescere fino a diventare il giocatore che è oggi e gli auguriamo ogni successo per la sua nuova avventura.»