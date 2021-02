Mandzukic, per un posto da titolare è ancora presto: servirà pazienza e tra poco si presenterà anche l’occasione europea con la Stella Rossa

ANCORA PRESTO- Posto da titolare? Ancora presto. Come riportato questa mattina anche da Gazzetta dello Sport, non sembra essere ancora il momento per vedere il croato in campo dal primo minuto, complice anche un recente piccolo infortunio.

CROTONE- Anche contro il Crotone l’ex bianconero partirà dalla panchina: resterà a disposizione e sicuramente pronto a rispondere ad una eventuale chiamata nel corso della gara.