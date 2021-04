Mandzukic Milan, situazione rinnovo ad un punto di svolta

Mario Mandzukic e il Milan, in ballo c’è il rinnovo per la prossima stagione. Il croato vorrebbe rimanere in rossonero

Mario Mandzukic e il Milan, in ballo c’è il rinnovo per la prossima stagione. Il croato vorrebbe rimanere in rossonero per giocarsi le proprie carte, tuttavia al momento è più probabile un addio.

Il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League era anche legato al numero di presenza. Il croato non è praticamente mai sceso in campo a causa degli infortuni: ne consegue che i rossoneri potrebbero salutare l’attaccante il prossimo 30 giugno.