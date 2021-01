Mandzukic, ipotesi concreta ma c’è un tempo necessario alla riflessione, non tantissimo ma qualche ora per essere tutti più sicuri

DUE GIORNI DI TEMPO- Come riporta il Corriere della Sera di questa mattina, parlando dell’idea di portare in rossonero Mandzukic, la dirigenza potrebbe prendrsi ancora un paio di giorni per decidere. Ma l’ipotesi è concreta date le tante note positive riscontrate in un affare che oltre ad essere molto conveniente, appare anche necessario e decisamente fattibile.