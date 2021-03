Mancini verso le qualificazioni: «Non possiamo sbagliare»

Il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini è stato ospite della trasmissione 90º minuto. Le sue parole

QUALIFICAZIONI – «Si comincia e le partita vanno prese seriante. Sarà importante partire bene perché avremo dieci giorni duri con de trasferte».

JUVENTUS – «Le partite anche quando sembrano più facili del previsto poi possono andare in senso contrario. Mi è dispiaciuto per la Juventus».

RAGAZZI – «Per tutti i ragazzi il momento è buono ma stanno giocando molto e per questo sarà faticoso. Stanno facendo bene quelli del PSG, quelli del Chelsea, anche quelli in Italia. Ora però iniziano le qualificazioni e non possiamo sbagliare».

VEZZALI – «Gli faccio i complimenti perché ne ha bisogno. Ha carattere e conosce lo sport. E' un'atleta che ha regalato tantissimo a Jesi».