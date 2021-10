Mancini: «Pallone d’oro? Deve vincerlo Jorginho»

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro il Belgio

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro il Belgio. Ecco le sue parole sui candidati al Pallone d’Oro:

«Loro sono lì perché sono bravi, non per merito mio. Per me il Pallone d’Oro lo deve vincere Jorginho, ha vinto di tutto e se lo merita ampiamente. Mi sembrerebbe strano il contrario».

