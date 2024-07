Manchester City Milan: club UNITI per i tifosi, l’INIZIATIVA prima dell’amichevole

AC Milan e Manchester City hanno organizzato un evento dedicato alla comunità locale, presso Sofive Meadowlands, nel New Jersey, alla vigilia dell’attesa partita del Pre-Season Tour tra i due club, che si terrà questo sabato allo Yankee Stadium. L’evento si inserisce nella più ampia iniziativa lanciata dai club, denominata “City and Milan for Change” e che vedrà AC Milan e City dare il proprio contributo alla comunità locale attraverso una serie di attività pianificate a margine della partita.

Before facing off on the field, #ACMilan and @ManCity came together with @pumafootball to give back to the community and organized a joint training session for local kids at Sofive Meadowlands, New Jersey. Find out all about it 👉 https://t.co/edydMUDNcT

Prima della sfida dello… pic.twitter.com/xT4K5bIEY0

— AC Milan (@acmilan) July 27, 2024