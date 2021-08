Maldini vuole un trequartista di grande qualità: si trattano due nomi

Paolo Maldini vorrebbe portare in rossonero un trequartista forte su ogni punto di vista. Due i profili sul quale il dt milanista…

Non solo Florenzi e Bakayoko, Maldini è al lavoro per regalare a Stefano Pioli e ai tifosi rossoneri un forte trequartista, lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport.

Due i profili: Vlasic e Isco. Per il primo il CSKA Mosca chiederebbe 25-30 milioni di euro e il Milan a quelle cifre arriverebbero solo con un prestito con diritto di riscatto. Per il secondo il club di Via Aldo Rossi starebbe provando a strapparlo addirittura a zero oppure a condizioni ancor più favorevoli.