Maldini: «Se vogliamo essere competitivi in Europa serve uno stadio nuovo». Le parole del direttore tecnico del Milan

Paolo Maldini ha affrontato anche il tema nuovo stadio ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del direttore tecnico del Milan:

«San Siro è stato fatto grande dalle squadre che vi hanno giocato. Se vogliamo essere competitivi serve uno stadio nuovo. È l’unico modo per essere competitivi in Europa. Ma lo stadio nuovo non può avere 55mila spettatori, deve essere grande, capiente. Il calcio è uno sport popolare, lo stadio non può essere elitario. Noi dobbiamo ai nostri tifosi un impianto grande almeno come San Siro».