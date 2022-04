Maldini ricorda: «Ad inizio anno nessuno ci dava nei primi posti»

Paolo Maldini ha lanciata una stilettata ai vari opinionisti sportivi: ad inizio anno nessuno dava i rossoneri nelle prime posizioni

Durante l’intervista a Milan Tv, Paolo Maldini ha ricordato:

«All’inizio dell’anno qualcuno non ci dava così in alto, ma noi dobbiamo usare ciò come stimolo. I numeri parlano chiaro. Per essere qua e mantenere questo livello dobbiamo mantenere questo spirito di sacrificio. Se siamo qua è perché ci abbiamo sempre creduto… Magari anche quando non lo comunicavamo ci abbiamo sempre pensato».

