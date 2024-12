Maldini Milan, Leonardo non ha dubbi: «In cinque anni fatto un capolavoro! Era riuscito a creare questa cosa»

Maldini Milan, Leonardo, ex calciatore e DT rossonero, ha elogiato il lavoro dello storico capitano del Diavolo come DT

Intervenuto al podcast Supernova, Leonardo, ex DT del Milan, ha parlato così di Paolo Maldini:

PAROLE – «Paolo Maldini in 5 anni era riuscito a creare un ambiente talmente positivo che sono riusciti a combattere tutte le cose che non esistevano al Milan: ha vinto uno scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions. Non sono solo i risultati a parlare in favore di Paolo, è anche il modo. Le persone erano coinvolte nel progetto, era una cosa sana».