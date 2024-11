Maldini Milan, D’Ambrosio è sicuro: «Ha potenzialità incredibili, può diventare un giocatore di livello. Da Inter? Dico questo»

Maldini Milan, D’Ambrosio è sicuro sul futuro del talento del Monza accostato anche all’Inter: le dichiarazioni sul figlio di Paolo

D’Ambrosio a margine dell’iniziativa “Beretta per lo Sport” ha rilasciato alcune dichiarazioni su Daniel Maldini, talento con cui ha giocato al Monza. Queste le parole sul figlio di Paolo accosato ad Inter e Milan riportate da Tmw.

D’AMBROSIO – «Daniel ha delle potenzialità incredibili, talvolta non si rende conto neanche lui in prospettiva quanto possa diventare un giocatore importante. Noi cerchiamo di coccolarcelo bene, nella speranza che riesca a dare il contributo che noi tutti auspichiamo dia. Da Inter? Queste sono domande alle quali non devo rispondere io. Se può arrivarci come livello? Come ho detto prima, essendo anche un giocatore che gioca in Nazionale può diventare di quel livello lì però la differenza la fa la costanza. E non per lui, ma per tutti i giocatori. Per arrivare a determinati risultati quello che conta è la costanza».