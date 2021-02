Maldini: «Lockdown? Sentivamo i giocatori su Skype, hanno dimostrato…»

Ecco alcuni passaggi della lunga intervista rilasciata dal direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ai microfoni di BeinSport

STRADA PER TORNARE GRANDI: «Abbiamo una proprietà americana che è arrivata dopo l’era cinese. Penso che la strada per arrivare a risultati certi sia lunga, dobbiamo essere autosufficienti nel mercato senza ingaggiare giocatori di punta del mondo del calcio. Bisogna invece guardare ai profili giovani per rafforzare bene la squadra».

LOCKDOWN: «Sentivamo i giocatori su Skype. Abbiamo sempre insistito dicendo loro che possiamo migliorare la nostra classifica nella classifica. Abbiamo dimostrato nella ripresa del campionato le qualità di questa squadra».

DOPO IL 5-0 CONTRO L’ATALANTA: «Abbiamo iniziato con Giampaolo che non ha funzionato con noi, durante quel periodo di ottobre è normale che i giocatori siano cresciuti lentamente dopo l’Atalanta. L’idea di dare a questi giovani un punto di rifugio acquistando Zlatan è stata ascoltata da Elliot e da questo abbiamo avuto ottimi risultati».

RIVALITÀ ITALIA-FRANCIA: «Nel 2000, hanno meritato la vittoria. Il fallimento di Gourcuff? Ebbene, a volte il talento non basta. Una squadra è costruita su molte cose».

TORNARE A GRANDI INVESTIMENTI SUL MERCATO: «Il Milan non è allo stesso livello di Juve ed Inter anche se siamo primi. Ci vogliono 2 anni in Champions League per avere una squadra competitiva. Il Milan gioca da 8 anni senza la Champions League ed a livello economico è qualcosa che ha un impatto».