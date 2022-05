La conferma di Paolo Maldini nel management del Milan con la nuova proprietà non è più così scontata. Le ultime

Non appare più così al sicuro la conferma di Paolo Maldini e di tutta la dirigenza al Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Red Bird non avrebbe gradito le ultime dichiarazioni del direttore tecnico rilasciate alla Gazzetta dello Sport.

Anche il fondo Elliott ha le sue perplessità. Quell’uscita è infatti considerata fuori luogo sia per il momento di festa per la conquista dello Scudetto sia per le trattative in corso per il passaggio di proprietà.