Maldini Inter, Ausilio ha già l’ok di Oaktree: l’ex Milan può diventare nerazzurro

Maldini Inter, Ausilio ha già l’ok di Oaktree e intanto monitora la crescita del giocatore: l’ex Milan può diventare nerazzurro

Il futuro di Daniel Maldini, fresco di esordio in Nazionale, potrebbe essere all’Inter. Come spiegato da Tuttosport, infatti, i nerazzurri con Marotta hanno iniziato ad avere un occhio per i ragazzi italiani. E la proprietà Oaktree, se ci fosse la possibilità, non si tirerebbe indietro.

Intanto Ausilio sta monitorando la crescita dell’ex Milan e ha il vantaggio del rapporto ottimo che c’è tra Inter e Monza. Maldini, infatti, sarebbe l’attaccante che i nerazzurri avevano immaginato potesse essere Gudmundsson…