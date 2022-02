ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maldini garanzia per i difensori: dal pranzo con Theo a Ibiza all’operazione Botman. Enorme il suo ascendente

Sembrerebbe essere Paolo Maldini il valore aggiunto del Milan in sede di calciomercato: in particolare per il suo ascendente sui difensori.

Dal pranzo ad Ibiza per portare Theo Hernandez (che oggi firmerà il rinnovo) a Milan sino all’incontro di ieri con gli agenti di Botman. Quest’ultimo ha dato la sua totale precedenza al Diavolo nonostante il pressing del Newcastle.