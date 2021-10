Maldera: «Contro il Porto servirà attenzione ai minimi dettagli, vi dico»

Andrea Maldera ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole sul match contro il Porto

Andrea Maldera ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole sul match contro il Porto:

«Domani con il Porto servirà molta attenzione e concentrazione, come del resto ha detto anche mister Pioli. Sarà una gara equilibrata e dove c’è equilibrio i particolari spesso fanno la differenza. Il singolo episodio potrà essere determinante ma il Milan non deve avere la fretta di vincerla subito o non andare nel panico se le cose diventano un po’ difficili. La partita sarà lunga, mi aspetto un Porto molto attento però credo che abbiamo i mezzi tecnici poter portare a casa il risultato, anche la spinta emotiva post Verona può anche essere un’arma in più».