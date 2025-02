Maignan, l’ex portiere non ha dubbi: «Fa errori tecnici palesi. La fascia lo sta portando ad una cosa»

Condividi via email

Maignan, l’ex portiere di Lazio e Torino ha commentato le prestazioni dell’estremo difensore francese a Sky Calcio Club

Luca Marchegiani, ex portiere di Serie A, nel corso di Sky Calcio Club, ha commentato così le ultime prestazioni dell’estremo difensore del Milan: Mike Maignan.

LE SUE PAROLE – «Maignan ha mezzi fisici straordinari, ma tecnicamente non è eccelso, tanto che a volte fa errori tecnici palesi. Pure i preparatori adesso non correggono la tecnica. In più la fascia lo sta portando un po’ fuori giri perché vuole strafare».