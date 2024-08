Maignan Milan, Loftus-Cheek lo ESALTA: «Lui è il nostro LEADER!». Poi ne indica un ALTRO

Maignan-Milan, Loftus-Cheek indica il portiere francese come leader vocale del Diavolo. Nella lista anche Tomori

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato così dei leader vocali del gruppo rossonero. Maignan senza dubbio ma non solo: menzione speciale anche per Fikayo Tomori.

LEADERSHIP – «Io non sono mai stato un grande parlatore in campo. Chi è il più vocale in squadra? Mike (Maignan, ndr) sì, sicuro. Poi Fikayo (Tomori, ndr), arriva secondo di poco».

L’INTERVISTA DI LOFTUS-CHEEK ALLA GAZZETTA DELLO SPORT