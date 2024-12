Maignan Milan, è lui il capitano col Verona. Il vice...

Maignan Milan, è lui il capitano col Verona al posto di Calabria: cambia anche il vice rispetto al Genoa. La scelta di Fonseca

Maignan è scelto da Fonseca per indossare la fascia di capitano del Milan al posto di Calabria, in panchina, per la partita di questa sera contro il Verona. A fare da vice, invece, sarà Leao. A riferirlo è Sky Sport.

Il portiere e l’attaccante si invertono i ruoli rispetto al match col Genoa in cui il portoghese era stato capitano e il francese vice.

LA DIRETTA DI VERONA MILAN