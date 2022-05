Maignan: «Giroud ha demolito la maledizione del numero 9. Theo e Kalulu…». Le parole del portiere rossonero

Mike Maignan ha parlato ai microfoni del La Gazzetta dello Sport dei francesi del Milan, ovvero Giroud, Kalulu e Theo Hernandez. Ecco le parole del portiere rossonero:

«Kalulu si è rivelato davvero forte, anche mentalmente, ha saputo sfruttare al meglio la sua occasione e spero continui così. Con Theo siamo molto legati pure in nazionale. Olivier non è una sorpresa per nessuno, e ha pure demolito come promesso la maledizione del numero 9»