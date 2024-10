Maignan Francia, la scelta è stata presa! Senza Kylian Mbappé, non convocato, Dechamps sceglie il portiere rossonero

Maignan Francia, il ct Dechamps ha preso la scelta definitiva: sarà il portiere del Milan il capitano della sua Nazionale in assenza di Mbappé e Griezmann

Maignan scelto come capitano della Francia per i prossimi impegni di Nations League. La scelta è stata presa dal ct Dechamps, vista l’assenza di Kylian Mbappé e Griezmann, il primo non convocato per problemi fisici e il secondo ritiratosi dalla Nazionale.

Sarà il portiere del Milan il nuovo capitano francese per le due prossime partite. Secondo quanto riferito da RMC Sports, sarà Magic Mike a indossare la fascia nelle gare contro Israele e contro Belgio.