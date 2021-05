Maignan e quel testa-a-testa con Ibra: «Sei un attaccante di m***a»

Maignan si appresta a diventare il nuovo portiere del Milan. In rossonero ritroverà Zlatan Ibrahimovic suo compagno ai tempi del Psg

Mike Maignan si appresta a diventare il nuovo portiere del Milan. In rossonero il portiere, ormai ex Lille, ritroverà Zlatan Ibrahimovic suo compagno ai tempi del Psg. In un’intervista rilasciata mesi fa a France Football, il 25enne estremo difensore raccontava:

«Anche se non ci sentiamo più da tempo, Zlatan mi piace. È un tipo vero che ti dice le cose in faccia. Ma mi è capitato di rispondergli a tono, anche se all’epoca ero un ragazzino. Ricordo un allenamento, a 17 anni, al primo anno da professionista. Ibrahimovic calciava pallonate a 400 all’ora, manco dovesse segnare a Buffon o a Julio Cesar. Non riuscivo a parare e allora mi dice: “Sei un portiere di m…”. Solo che subito dopo gli paro un tiro e là non potevo non rispondergli e gli ho detto: “E tu sei un attaccante di m…”. Sul momento mi ha ignorato ma poi in spogliatoio mi ha detto che mi apprezzava e ho capito che mi piaceva non solo come giocatore ma anche come persona».