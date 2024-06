Di Lorenzo Milan, Maifredi SICURO: «Se vedrà un progetto interessante, la retromarcia sarà normale». Le parole sul futuro del calciatore

Gigi Maifredi ha parlato ai microfoni di TMW della questione Di Lorenzo, oggetto di desiderio anche del Milan, con il calciatore che vuole andare via ma Conte lo trattiene. Ecco di seguito le sue parole:

PAROLE – «L’allenatore ha molte possibilità di fare certe cose. Di Lorenzo è una persona seria e legata al Napoli, al di là di quello che è successo nell’ultimo anno. E’ il capitano, quello che ci ha messo sempre la faccia. Ha un contratto in essere e frena questo il possibile spostamento. E’ il capitano, se vedrà un progetto interessante, e sono sicuro che sia così con Conte, la retromarcia sarà normale. Se rimane a Napoli, sa che è una parte importante, sia per il tecnico che per la tifoseria».