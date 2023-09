Maglie riscaldamento Milan colorate di nerazzurro, la Curva Sud non ci sta: «Adesso basta!» – FOTO

Maglie riscaldamento Milan colorate di nerazzurro: arriva il comunicato di diniego della Curva Sud. La dura presa di posizione

La Curva Sud del Milan è intervenuta sui propri profili social schierandosi contro le maglie di riscaldamento rossonero colorate di nerazzurro:

𝐀𝐃𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐁𝐀𝐒𝐓𝐀!

È ormai chiaro da tempo che alcune strategie di marketing siano spesso in contrapposizione con tradizione e storia del club, come ad esempio per ciò che riguarda i colori delle maglie da gioco ufficiali. Riteniamo però che a tutto vi sia un limite!

Produrre una divisa pre gara con un richiamo ai colori sociali delle merde è un qualcosa di irrispettoso ed intollerabile.

Ci aspettiamo che una Società tanto precisa e seria come la nostra, sensibile sulle tematiche che caratterizzano il mondo di oggi (vedi terza maglia), sia altrettanto attenta alla storia che ci contraddistingue, tramandando solo colori e simboli che da sempre contraddistinguono il nostro club.

Siamo fiduciosi che chi di dovere sistemi tutto quanto prima e contestualmente invitiamo a non acquistare questo scempio!

ROSSONERI SIAMO NOI,

MILANO SIAMO NOI,

NOI SIAMO IL MILAN!