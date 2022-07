Maglia Milan presentata senza scudetto sul petto: il motivo per cui non compariva la coccarda tricolore

Ha destato perplessità la presentazione della nuova prima maglia da gioco del Milan, sulla quale non compariva lo scudetto sul petto.

In realtà la campagna fotografica è stata scattata a marzo quando il Milan era ancora in piena corsa per il titolo. In post produzione, solo dopo la vittoria contro il Sassuolo e la conquista del trofeo, è stato possibile inserire il patch scudetto in alcune immagini, ma non in tutte.