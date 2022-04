Maccarone: «Per lo scudetto solo Milan e Inter, però...»

Massimo Maccarone, famoso ex attaccante, ha parlato della lotta scudetto: solo Milan e Inter in corsa ma occhio alle sorprese

Intervenuto a TMW, Massimo Maccarone ha analizzato la corsa scudetto:

«Sono rimaste in due, il Napoli doveva vincerle tutte e sperare in un mezzo passo falso dell’Inter ma non è andata così. Prima di Juve-Inter avrei detto Milan o Napoli. Quella vittoria ha dato fiducia ai nerazzurri. Poi non lo puoi mai stabilire… guardate cosa ha fatto il Barcellona contro il Cadice».