Lutto per Vincenzo Montella: è morto il padre Nicola

Grave lutto per l’ex tecnico rossonero Vincenzo Montella: questa mattina è infatti scomparso il padre Nicola

Lutto per Vincenzo Montella. Questa mattina è mancato il padre Nicola.

Attraverso i propri canali social, la Fiorentina ha espresso il suo cordoglio per il proprio ex tecnico: «Tutta la Fiorentina è vicina a Vincenzo Montella e ai suoi familiari, in questo momento di profondo dolore, per la scomparsa del padre Nicola».