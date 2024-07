Lupoli A SORPRESA: «Mi voleva il Milan, ma andai all’Arsenal per quel MOTIVO»

L’ex attaccante Arturo Lupoli, che ha giocato con Arsenal, Fiorentina e Ascoli, ha svelato un retroscena legato al Milan

Intervistato da La Stampa, Arturo Lupoli, ex attaccante considerato un astro nascente quando era ragazzo, ha svelato di essere stato in passato vicino al trasferimento al Milan.

A SPUNTARLA FU L’ARSENAL, COME MAI NESSUNA ITALIANA? – «Perché la situazione regolamentare era simile a quella di oggi. Mi voleva il Milan, ma il Parma chiedeva circa 2 milioni. Invece Tottenham e Arsenal potevano proporre un progetto di crescita e condizioni economiche impareggiabili, anche potendo solo gestire un indennizzo di poche centinaia di migliaia di euro. Di lì scegliemmo l’Arsenal con la mia famiglia».

SE RIFAREI QUESTA SCELTA? – «Credo di sì. Ho conosciuto un mondo nuovo, l’Arsenal mi ha messo nelle condizioni ideali di crescere come ragazzo e calciatore. Dandomi delle opportunità che in Italia ancora oggi non ti concede quasi nessuno».