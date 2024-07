Lukaku Milan: questo ASPETTO può agevolare Furlani per il COLPO in attacco! Cosa sta succedendo per il calciatore del Chelsea

Il Milan continua a monitorare l’evoluzione della situazione per Romelu Lukaku, obiettivo dei rossoneri per rinforzare l’attacco. Come riferito da Sky Sport, lo stallo nelle trattative fra il Napoli ed il Chelsea rischia di agevolare i rossoneri, che però non hanno ancora formulato offerte ai Blues e devono trovare una strategia per convincere il giocatore sull’ingaggio.

Intanto, come confermato pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio, proseguono i contatti con il Chelsea per trovare un’intesa per l’attaccante belga.