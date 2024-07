Lukaku Milan, sono ore roventi: rossoneri in continuo CONTATTO con il Chelsea! Le ultimissime sul futuro del belga

Sky Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione relativa al futuro di Romelu Lukaku, attaccante rientrato al Chelsea dopo il prestito annuale alla Roma e che interessa in questa fase moltissimo al Milan.

I rossoneri in questa fase non hanno ancora fatto offerte concrete al club di Londra e devono trovare una strategia economica per convincere il giocatore sull’ingaggio e i Blues per accontentarne le richieste per il cartellino. L’attaccante si è preso qualche giorno di tempo per riflettere sul futuro.