Lukaku Milan: OSTACOLO Osimhen per il Napoli, rossoneri avanti ma Conte spera ancora

Il legame Conte Lukaku è noto. Tuttavia c’è l’ostacolo Osimhen che frena il Napoli e può avvantaggiare l’interesse del Milan

Antonio Conte continua a sognare Romelu Lukaku per il suo Napoli. Per gli azzurri c’è tuttavia l’ostacolo Osimhen che frena il Napoli e può avvantaggiare l’interesse del Milan. Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione:

LE PAROLE – «In questo momento si perchè il Milan ha la casella centroavanti libera, il Milan sarebbe pronto da subito a portare avanti l’operazione, mentre il Napoli ha ancora Osimhen, per cui non c’è ancora l’offerta giusta, non ha la certezza di dover sarà il suo futuro, non è semplice sistemare una situazione del genere, il Napoli non è ancora pronto a prendere Lukaku anche se Conte lo ha chiamato come a dire aspettaci una attimo.»