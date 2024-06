Lukaku Milan: contatti continui con il Chelsea, il NODO da sciogliere per l’arrivo in rossonero

Il Milan continua nella sua ricerca dell’erede di Giroud. Oltre Zirkzee proseguono i contatti con il Chelsea per Lukaku

Non solo Zirkzee, il calciomercato Milan continua a guardarsi intorno per il dopo Giroud. In tal senso come riportato da Sky Sport, proseguono i contatti con il Chelsea per Lukaku, c’è un nodo da sciogliere:

NODO LUKAKU – «Contatti sempre vivi con il Chelsea e l’entourage di Lukaku. Qui c’è il nodo legato alla formula del trasferimento. Il Chelsea vuole il pagamento della clausola, mentre il Milan vorrebbe farlo a qualcosina in meno. E’ un discorso che andrà affrontato nel momento giusto anche in considerazione di quella che sarà la volontà del club inglese»