Lukaku doveva essere espulso prima del gol decisivo in Napoli Roma: scoppia la polemica – FOTO

Lukaku doveva essere espulso prima del gol decisivo in Napoli Roma: scoppia la polemica. La spiegazione di Calvarese – FOTO

Lukaku doveva essere espulso per doppia ammonizione in Napoli Roma. A riportarlo è Gianpalo Calvarese via Twitter, spiegando proprio che l’arbitro Massa non ha estratto un cartellino giallo nei confronti del belga che ha poi segnato il gol decisivo per la vittoria della squadra di Conte.

Brutta gestione dei cartellini da parte di #Massa nel primo tempo di #NapoliRoma: questi i provvedimenti mancanti



Lukaku 🟨

Celik🟨

Lukaku 🟨🟥

Cristante 🟨 pic.twitter.com/nurfCd1YJX — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) November 24, 2024

Social e tifosi, anche milanisti, si scatenati sui social ricordando le polemiche di Conte sul VAR riguardo Inter Napoli.