Romero SALUTA il Milan e torna in Spagna, giocherà in questa squadra: i DETTAGLI e la FORMULA dell’affare. Le ultime sul rossonero

Saluta nuovamente il Diavolo Luka Romero. Accordo trovato con l‘Alaves per il talento rossonero che andrà a farsi nuovamente le ossa in Spagna. Come riportato da César Luis Merlo su X, accordo trovato tra il mercato Milan e l’Alavés per un prestito con diritto di riscatto.

PAROLE – «Luka Romero giocherà nell’Alavés. Il Milan lo presta in prestito per un anno e con diritto di riscatto di € 7.000.000».