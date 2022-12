Luis Enrique: «E’ stato speciale far parte di tutto questo, ora è il momento dei saluti…». Le parole dell’ormai ex ct spagnolo

Luis Enrique ha salutato la Nazionale spagnola con un messaggio sui social. Ecco le parole dell’ormai ex ct:

«E’ stato speciale far parte di tutto questo, ora è il momento dei saluti e di una piccola riflessione. La Nazionale ha bisogno di tutto il sostegno per far sì che Luis de la Fuente raggiunga tutto ciò che si è prefissato. Vamos Espana, hasta siempre»