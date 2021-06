Luis Alberto, il Milan tra le pretendenti: concorrenza di alto livello

Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio. Diverse squadre avrebbero messo gli occhi sulla mezzala, tra queste il Milan

LE CONDIZIONI- Lotito valuta il centrocampista non meno di 60 milioni di euro, a tal proposito, nell’affare potrebbero entrare diverse contropartite: Romagnoli più conguaglio per il Milan mentre il Real potrebbe inserire Ceballos. Per quanto riguarda la Juventus potrebbe essere Arthur a fare posto al giocatore, situazione al momento decisamente più complicata.