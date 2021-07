Luis Alberto era convinto di andare all’Inter, ora c’è il Milan

Luis Alberto era convinto di diventare un nuovo giocatore dell’Inter e seguire Inzaghi: ora si fa calda la pista Milan

Nella Roma biancoceleste tiene banco il caso Luis Alberto. Non si è presentato al raduno, non fa parte del gruppo in ritiro ad Auronzo di Cadore.

La sensazione è che dopo il dramma occorso ad Eriksen, lo spagnolo si sia illuso di raggiungere a Milano il suo mentore SimoneInzaghi, scrive il Corriere della Sera. Speranza crollata nel tempo di un amen, dopo l’ingaggio a zero dell’ex milanista Calhanoglu. Di certo i suoi agenti lo hanno proposto al Milan ma la cifra di 50 milioni di euro, fissata dal presidente dei biancocelesti, non è in linea con la filosofia degli acquisti imposta dal fondo Elliott.