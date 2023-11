Del Neri sicuro: «Pioli? Tecnico capace, ha le qualità per...»

Luigi Del Neri, noto tecnico, ha analizzato il momento del Milan elogiando le grandi qualità dell’allenatore Stefano Pioli: le dichiarazioni

Ospite su Rai Radio 1 Sport, Luigi Del Neri ha parlato così del Milan:

«Ha avuto alti e bassi finora, con tanti giocatori nuovi da inserire in un contesto che non conoscevano. Però è inutile discutere Pioli, è un allenatore che ha fatto molto per il Milan. Stefano ha le qualità per superare questo periodo difficoltoso».