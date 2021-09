Lucca Milan: un top team è avanti sul gioiello del Pisa

Lucca Milan: la Vecchia Signora torna alla carica per il gioiellino che si sta mettendo in mostra in Serie B con il Pisa. Il punto

La Juventus sarebbe pronta a ritornare alla carica per Lorenzo Lucca, talentuoso attaccante che si sta mettendo in mostra in Serie B con la maglia del Pisa.

I bianconeri, che avevano provato in estate ad assicurasene le prestazioni proponendo però solo la vetrina ridotta dell’Under 23, sono pronti ora a fare sul serio. Il club bianconero sarebbe tornato in pole rispetto alle due milanesi, anch’esse stregate dalle prestazioni di Lucca. A riportarlo è Tuttosport. Sul giocatore vi è anche l’interesse del Milan.