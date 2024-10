Lucarelli AVVERTE: «Calendario in Champions del Milan poco MAGNANIMO! Ma è il club che ha VINTO di più e le aspettattive…»

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’ex calciatore Cristiano Lucarelli ha rilasciato queste dichiarazioni sul percorso del Milan in Champions League. Fin qui i rossoneri hanno perso due partite su due e si trovano a zero punti in classifica.

PAROLE – «Ha incontrato Liverpool e Leverkusen. Il calendario non è stato magnanimo. Dispiace, il Milan è la squadra italiana che ha vinto più Champions e le aspettative sono sempre alte».