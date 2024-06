Zirkzee Milan, Marchetti fa CHIAREZZA: «La trattativa non è sul prezzo del giocatore ma sulla commissione, la situazione è questa». Le parole del giornalista

Luca Marchetti ha fatto il punto sulla trattativa tra Joshua Zirkzee e il Milan ai microfoni di TMW Radio. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «È evidente che questa commissione così alta è determinata dalla clausola rescissoria, non è una cosa anomala. È successo anche nel caso di Haaland, può sembrare un’eresia ma parliamo di un attaccante giovane reduce da una stagione favolosa e quella clausola da 40 milioni rappresenta un prezzo appetibile. Questa differenza viene caricata sulla commissione, non viene paragonato a un parametro zero ma quasi. L’entourage di Zirkzee lo sa e questo comporta un’asta, non tanto sul prezzo ma sulla monetizzazione del lavoro fatto dal suo entourage tramite la commissione. La trattativa oggi non è sul prezzo del giocatore ma sulla commissione, bisogna ancora trattare e i rapporti tra il Milan e l’entourage del giocatori non si sono mai interrotti».