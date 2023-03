Marchetti: «Milan, doppia missione targata Champions League»

Luca Marchetti, noto giornalista, ha analizzato le chance di vittoria e di qualificazione in Champions League del Milan

Attraverso le colonne di TMW, Luca Marchetti ha dichiarato:

«Chi è rimasto in gioco per la Champions sa di avere un’occasione più unica che rara. Senza voler sottovalutare nessuno ma è indubbio che la parte di tabellone dove sono concentrate le italiane è nettamente più agevole rispetto alla seconda metà. La migliore stagione del Napoli potrebbe trasformarsi in una stagione irripetibile. Il miglior Napoli della sua storia (o quasi) ha la possibilità di potersi confrontare anche in Europa con delle chanches in più. Potrebbe essere un sogno straordinario da cavalcare, da vivere, da gustare. Anzi non potrebbe: lo sarà. Lo sarà certamente, senza dover per forza avere dietro la schiena il cartello di favoriti, ma la consapevolezza di essere in forma e di poter gestire le forze. Il Napoli infatti è l’unica squadra che potrà non guardare affatto il calendario, che potrà continuare a divertirsi. Dovranno essere più “accorte” le milanesi. Perché per il Napoli la stagione da unica potrebbe diventare irripetibile. Per Inter e Milan è tutto da decidere: la qualificazione per la prossima Champions, quanto sognare in questa e per l’Inter anche la coppa Italia, che può essere un salvagente a disposizione dei nerazzurri. Ma tutto sarà in ballo nel prossimo mese».