Lotta Scudetto, Adani: «Napoli candidata principale, ma la Juve...»

Lele Adani ha parlato della lotta scudetto puntando fortemente sul Napoli di Luciano Spalletti, preferito al Milan

Ai microfoni di 90° Minuto su Rai2, Lele Adani ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A. L’opinionista vede il Napoli favorito rispetto alle altre, tra cui il Milan.

«La Juve oggi preso tre punti oggi ma non ha ancora la qualità e la forza per andare a riprendersi il tricolore. La vedo ancora più indietro rispetto alle altre. I bianconeri hanno la rosa più forte del campionato: hanno il dovere di dimostrarlo. Napoli? Può essere la candidata principale per lo scudetto, perché no. Ha l’allenatore giusto e i giocatori giusti. E poi è tornato entusiasmo lì».

