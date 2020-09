Lorenzo Colombo e l’investitura di Calhanoglu: parole al miele

Nel corso dell’intervista realizzata poco fa e visibile sul sito ufficiale del club, Hakan Calhanoglu si è espresso anche su Colombo

Cronaca di colui che potrebbe risultare un predestinato nell’avvincente romanzo che racconta le avventure del Diavolo. Lorenzo Colombo, giovane attaccante nonché novello recordman grazie al gol rifilato ieri al Bodo/Glimt, è l’uomo del momento a Milanello.

La conferma si evince dalle parole al miele pronunciate da Hakan Calhanoglu, il quale ha incoronato il canterano rossonero dopo la prestazione di ieri: «Sono contento per Colombo, si allena tutti i giorni bene, ha giocato bene, deve continuare così.

Sul gol ha fatto un movimento veloce e gli ho passato la palla, è successo anche con Castillejo ma non è andato in quella posizione». Attestati di stima che celebrano in maniera inequivocabile Colombo quale erede designato per sostituire Ibrahimovic, probabilmente anche nella trasferta di Crotone.